تفاصيل اجتماع «تعليم القاهرة» بلجنة وحدة حقوق الإنسان ومبادرة أنت حر

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم اجتماعا مع وحدة حقوق الإنسان بالمديرية لمناقشة مبادرة (أنت حر) ورحب أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالحضور ودعمهم لخدمة حقوق الإنسان داخل الهيئات التعليمية وذلك من خلال التعاون و المشاركة لتنفيذ المبادرات لخلق جيل قادر له قيمة.

تفاصيل اجتماع مديرية التعليم بالقاهرة

وتطرق الاجتماع الذي عقد مدير مديرية التربية والتعليم بوحدة حقوق الانسان إلى النقاط الآتية:

- التعريف بالدور الذى تقوم به وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القاهرة.

- التعريف بمبادرة (أنت حر) التي تطلقها محافظة القاهرة (وحدة حقوق الإنسان) بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- تحديد الخطوات الإجرائية بشأن تنفيذ مبادرة (أنت حر).

- تحديد أدوات الجهات المشاركة بالمبادرة .

- فتح باب المناقشات للأطراف المشاركة وتلقى المقترحات

عرضت عزة سليمان موجه عام التربية النفسية بالمديرية إنجازات التربية النفسية بالقاهرة وتقديم خدمات نفسية داخل الهيئات التعليمية وفتح فصول الارشاد والدعم النفسى، وعرضت ابتسام إمام مسؤول الاتحادات الطلابية مراحل الانتخابات الطلابية بشفافية ونزاهة وعرض كل طالب بالبرنامج الانتخابى الخاص به.

مواجهة تسرب التعليم

وعرضت هالة البهيدي مسؤول وحدة الدعم والتواصل بالمديرية كيفية الرد على الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان وكيفية حلها، عرضت هند عابدين مدير إدارة التعليم المجتمعى بالمديرية مشكلة التسرب من التعليم وكيفية حلها باقامة مشروعات صغيرة ويتم من خلالها تدريب الطلاب على حرفة تؤهله على المعيشة وعدم تركه للتعليم .

عرض محمود حسن مدير إدارة الوسائل التعليمية بالمديرية، تدريب طلبة المناطق العشوائية على التحول الرقمي وكيفية تحويل المناهج الورقية إلى إلكترونية ورسوم متحركة لتبسيط المعلومة وتوضيحها.