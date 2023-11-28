بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

استقبل اليوم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وعدد من الآباء المطارنة، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفد زيارة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بقيادة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، والعميد وسام صبري، المدير التنفيذي للحملة، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

كلمة المستشار محمود فوزي

تضمنت الزيارة كلمة المستشار محمود فوزي، حيث أثنى فيها على مجهودات الكنيسة الكاثوليكية مصر، وتأثيرها الإيجابي في المجتمع المصري.

بطريرك الأقباط الكاثوليك يشجع أبناء الكنيسة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وفي كلمته، شجع غبطة بطريرك الأقباط الكاثوليك، أبناء الكنيسة على المشاركة في الانتخابات، وعدم التكاسل، مؤكدًا أهمية التعبير عن الرأي. وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.