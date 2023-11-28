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هل يجوز الجمع بين الصلوات في غير السفر؟.. أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يجيب

كتب:

هاجر عمر
07:58 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الشيخ محمد عبدالسميع

الشيخ محمد عبدالسميع

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة في حكم أنها تجمع صلاتي الظهر والعصر بسبب عملها.

النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر

وأضاف «أمين» في حوار ببرنامج «فتاوي الناس» على قناة «الناس»، أن «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمع الظهر والعصر، من غير سفر ولا مطر حتى لا يجعل على الأمة من حرج، وتكون الصلاة جمع فقط وليس قصر مثل ما يحدث في السفر».

حالات يجوز فيها الجمع بين الصلوات

وتابع: «يمكن الجمع بين صلاة الظهر والعصر بعد أذان الظهر في حالات الضرورة، بمعنى أني هصلى الظهر والعصر حتى لا يضيع وقت العصر، فيمكن الذهاب لمشوار وآخر حتى العشاء، فبالتالي يجوز الجمع سواء تقديم وتأخير بنية الجمع، وأصلى الأربعة ركعات ولا أقصر في هذا الجمع».

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