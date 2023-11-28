مدير مستشفى الصداقة التركي بغزة: 6 آلاف فلسطيني مفقودون تحت الأنقاض

قال الدكتور صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي بغزة، إن الوضع الصحي في غزة كارثي بكل المقاييس، ولم يتبق فيها سوى 4 مستشفيات أهلية صغيرة لخدمة السكان في شمال القطاع الذي ما زال به نحو 800 ألف مواطن رغم هدم بيوتهم.

الهدنة كسرت حدة الهجوم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية من خان يونس مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عددا كبيرا عاد من جنوب غزة إلى أرضه في شمالها خلال الهدنة مهما كانت المخاطر التي سيتعرض لها.

وأوضح أن الهدنة كسرت حدة الهجوم؛ لكن النية مبيتة أن يقتل الاحتلال أهل غزة أو يهجرهم، وكنا نتمنى السماح لأهل غزة من الجنوب الذهاب للشمال لمساعدة أهل الشمال في انتشال جثث أهاليهم، ولا يزال في غزة 6 آلاف مفقود تحت الأنقاض حتى الآن.