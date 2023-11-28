مراسل «إكسترا نيوز»: وصول المساعدات شمال غزة لأول مرة بعد الهدنة

قال هشام عبدالتواب، مراسل قناة «extra news»، إن الهدنة بقطاع غزة لا تزال صامدة على تمديدها لمدة يومين آخرين حتى الآن، لافتا إلى أن معبر رفح البري يشهد دخول العديد من المساعدات الإنسانية منذ صباح اليوم.

دخول 250 شاحنة إلى غزة

وأضاف «عبدالتواب» من أمام معبر رفح على شاشة «extra news»، أن صباح اليوم شهد دخول 250 شاحنة محملة بمختلف المساعدات الإنسانية والغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية إلى غزة، مشيرا إلى أن المساعدات تدخل لقطاع غزة تباعا بعد انتهاء إجراءات دخولها.

الشاحنات تصل لشمال غزة لأول مرة بعد الهدنة

وأوضح مراسل قناة «extra news، أن معبر رفح يشهد أيضا عودة الشاحنات بعد إفراغ حمولتها بغزة، لافتا إلى أن الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية أصبحت تدخل إلى مناطق بشمال غزة، التي كانت محرومة من العديد من المساعدات قبل فترة الهدنة.

7 شاحنات محملة بالوقود دخلت عبر المعبر منذ صباح اليوم

وأشار «عبدالتواب» إلى أن 7 شاحنات محملة بالوقود دخلت عبر المعبر منذ صباح اليوم، لافتا إلى أن من بينهم 3 شاحنات محملة بـ150 ألف لتر من السولار ونحو 4 شاحنات محملة بـ غاز الطهي.