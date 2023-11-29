رئيس جامعة السويس: رهان الرئيس السيسي على شباب مصر رابح دائما

قال الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من خلال موقعه رئيساً للجمهورية قد أكد أكثر من مرة أنه لطالما راهن على شباب مصر، وكان رهانه عليهم دوما رهانا رابحا غير قابل للشك أو التأويل.

وتابع رئيس جامعة السويس موجهاً حديثه لشباب الجامعة خلال ندوة تثقيفية عن تاريخ مصر بالجامعة، أن الرئيس السيسي له ثقة لا حدود لها فيكم، فطالما تبهرون العالم بما تبذلونه من مجهود تنظيمي وما تبتكرونه وتطرحونه من أفكار، تنظر لها مصر لكم بكل تقدير واعتزاز.

الوعي بالواقع السياسي من عوامل العبور لبر الأمان

وأشار الدكتور أشرف حنيجل، إلى أن مصر والمنطقة بأسرها تمر بحالة من التوتر الذي يؤثر على العديد من القطاعات، موضحا أن قضية الوعي بالواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة من أهم العوامل المساعدة على العبور لبر الأمان، لا سيما الوعي السياسي الذي يؤثر بشكل كبير في مستقبل مصر هو قضية الإيجابية، خصوصا إيجابية المشاركة في الفعاليات السياسية

الانتخابات الرئاسية تتطلب تجسيد الإيجابية

ودعا رئيس الجامعة منبهاً إلى أن مصر خلال الأسابيع القادمة تشهد انتخابات رئاسية تتطلب منا جميعا أن نجسد معنى قيمة الإيجابية، ليس من خلال المشاركة بشكل شخصي في الانتخابات فحسب، بل وتوعية الآخرين بأهمية هذه المشاركة لأجل مستقبل مصر.

ثم أوضح "حنيجل" أن جامعة السويس تعمل وفق خطة استراتيجية طموحة تهدف في محاورها إلى تنفيذ نشاط يقوم على التكامل والتعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع المحيط، موضحًا أن محافظة السويس تعد أحد أهم شركاء التعاون مع الجامعة لأجل تحقيق أفضل النتائج في تنمية المجتمع وتقديم مختلف الخدمات للمواطن.

التعاون يثمر عن النجاح في مختلف القطاعات

وأكد مجدداً أن هذا التعاون وما أثمر عنه من نتائج في مختلف القطاعات ما كان ليحدث دون الرؤيا المستنيرة للواء أ.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس، الذي كان لجهده المتواصل عظيم الأثر الذي لمسه المواطن السويسي البسيط في مختلف القطاعات، وثمن رئيس الجامعة محافظ السويس في الدعم المستمر للجامعة في جميع الجوانب منها الندوات التوعوية وتسهيل الربط بين الجامعة والمجتمع في سبيل الوصول إلى خدمات مجتمعية مرضية لمحافظة السويس.