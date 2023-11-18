عاجل.. أسباب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في كل الأسواق المصرية بقيمة وصلت إلى 12 جنيها، بالنسبة لسعر كيلو الطماطم فيما انخفض سعر كيلو الموز بقيمة 7 جنيهات، وفقا لما صرح به حسين أبوصدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

وأضاف أبوصدام أن السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة الفترة الحالية في الأسواق المصرية بدأ العروة الشتوية ما أدى إلي زيادة الإنتاجية ووفرة المعروض كما أن هناك توقعات باستمرار هبوط الأسعار وذلك خلال الفترة المقبلة.

أسعار الخضروات اليوم

وتابع بأن سعر كيلو الطماطم يتراوح اليوم السبت ما بين 3.5 و 6.5 جنيه ويتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 8 و 14 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 15 و20 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 4 و7 جنهيات أما بالنسبة لسعر كيلو الفاصوليا يتراوح اليوم السبت ما بين 5 و6.5 جنيها بينما يتراوح سعر الخبار البلدي ما بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر البرتقال البلدي يتراوح اليوم السبت في الأسواق المصرية ما بين 5 و6.5 جنيه ويتراوح سعر اليوسفي ما بين 5 و8 جنيهات، فيما يتراوح سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 5 و7.5 جنيه، ويبلغ سعر العنب 35 جنيها أما سعر الجوافة يتراوح ما بين 6 و12 جنيها.