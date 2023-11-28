مكافحة العدوى بصحة قنا تعقد ندوات مكثفة للتوعية بترشيد استخدام المضادات الحيوية

عقدت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة سلسلة ندوات توعية في العديد من مدارس المحافظة عن التوعية السليمة للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وذلك وبتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا.

رسائل توعية

وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للمضادات الحيوية والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، وذلك بنشر رسائل توعية مختلفة لطلاب المدارس والمجتمع نحو الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وضرورة المعرفة كون المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات ويقتصر دورها فقط في علاج الإصابات البكتيرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان، أن التوعية شملت ندوات حول التوعبة بضرورة غسل الأيدي لكل فرد من أفراد الأسرة، وأهمية ذلك في تكوين خط الدفاع الأول لمنع انتشار العدوى البكتيرية وأهمية التزام جميع أفراد الأسرة بالتطهير المستمر.

مكافحة العدوى

وبحسب البيان الصحفي، اليوم، أشارت الدكتورة أميرة قللي، مديرة إدارة مكافحة العدوي، أن ندوات التوعية، والتي تمت بجهود من فرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية، قد قدمت جهدها في العديد من مدارس المحافظة من بينها مدرسة الثانوية الزخرفية بنات نجع حمادي، معهد الفتيات الأزهري بدشنا، مدرسة دشنا الثانوية، مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنجع حمادي، مدرسة الأشراف الثانوية المشتركة، مدرسة صبري جادالله بفرشوط، مدرسة الثانوية الزخرفية بنات بنجع حمادي، معهد فتيات أبوتشت، الشهداء الثانوية قوص، مدرسة الثانوية بنات بقنا.

وأشار إلى أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية من الصيدلي أو الطبيب يسهم في زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، مما يؤثر على مناعة الأفراد، ويقلل مقاومتهم للتصدي للأمراض المختلفة.