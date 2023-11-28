انقطاع المياه عن مناطق في جنوب سيناء غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أنه سوف تقطع المياه غدا الأربعاء 29 نوفمبر 2023 عن معظم الأماكن بمدينة رأس سدر وضواحيها، وذلك لقطع التيار الكهربائي.

انقطاع التيار الكهربائي عن محطة غرب النفق

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، في بيان صحفي إنه سوف يتم قطع التيار الكهربائي عن محطة مياه غرب النفق من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 2:00 ظهرا، وذلك نظرا لأعمال الصيانة بمحطة المحولات بالسويس.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه غدا

وأوضح حمادة، أن قطع التيار الكهربائي هذا يترتب عليه قطع المياه عن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه غدا، بداية من كمين عيون موسى حتى وادي سدر، والقرى السياحية التابعة لها وأيضا يترتب عليه ضعف المياه عن المدينة ومنطقة السادات والستميات.

وتهيب الوحدة المحلية بالمدينة الأهالي بأن يقومون بتخزين المياه بما يكفي احتياجاتهم للغد إلى أن تعود مرة أخرى بعد تكملة أعمال الصيانة الجارية.