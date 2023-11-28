مكتب «قادرون باختلاف» يستقبل الحالات مجانا بـ3 مراكز في الشرقية

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية العمل واستقبال الحالات بالمجان في مكتب «قادرون باختلاف»، وذلك لعقد وتطبيق جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمراكز التخاطب في مراكز التخاطب في «ههيا، بلبيس وكفر صقر».

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة عن مواعيد العمل بمراكز تخاطب قادرون باختلاف، بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ويعمل في كل أيام الأسبوع عدا أيام الإجازة السبت والجمعة ويعمل بالمجان.

مساعدة الأفراد والأسر:

قال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن أن برنامج تطبيق قادرون باختلاف وتنفيذه لحالات تحتاج جلسات التخاطب من ذوي الهمم أو الحالات الخاصة، يأتي تنفيذا لخطة الدولة بالاهتمام بأبنائها واستثمارا لطاقتهم ومساعدة الأسر، ويأتي ذلك تحت توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد وكيل الوزارة على استكمال ما تم بدأه في قادرون باختلاف وتغطية المحافظة انطلاقا من مراكز تخاطب ههيا وبلبيس وأولاد صقر، ويأتي هذا ضمن مشروعات الشباب والرياضة التي تنفذها الدولة للنهوض بالمجتمع من خلال سواعد أبنائها وتنميتهم وتنمية الثقافة والفكر لديهم.