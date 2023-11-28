«أبناء الخيالة»: «السيسي» غيّر شكل حياتنا بتطوير العشوائيات

غيّرت الحياة الكريمة التى وفرتها الدولة لكل من «أمل أحمد - 18 عاماً»، و«أحمد حسام - 20 عاماً»، فى إسكان الخيالة بالقاهرة من خلال المشروعات التنموية العديدة التى نفذتها فى عدة مناطق بأنحاء الجمهورية، من سلوكهم ونظرتهم تجاه الكثير من الأمور، إذ ساعدتهم الحياة الجديدة على رؤية أحلامهم والتخطيط لمستقبلهم بشكل أفضل، كما تعمقت لديهم مشاعر الانتماء وحب الوطن، الذى وفر لهم كافة احتياجاتهم من مسكن آمن متكامل الخدمات، ومدارس، وسبل للترفيه.. كل هذا جعلهم ينتظرون الانتخابات الرئاسية 2024 بفارغ الصبر ليؤدوا واجبهم الوطنى فى الاستحقاق الانتخابى لأول مرة.

«كنت مستنى اليوم ده من الانتخابات اللى فاتت.. كان نفسى أحس بالمسئولية، وأن ليا كيان ورأى فى اختيار رئيس بلدى»، بتلك الكلمات بدأ «أحمد»، طالب بمعهد السياحة والفنادق، حديثه لـ«الوطن»، إذ كانت تنتابه مشاعر الغيرة من أهله وأصدقائه الأكبر فى العمر، عندما نزلوا للتصويت فى الانتخابات الرئاسية الماضية 2018، وظل ينتظر بلوغه السن القانونية التى تعطيه الحق فى الانتخاب والتعبير عن رأيه، مؤكداً ضرورة مشاركة جميع شباب مصر فى كتابة مستقبل مصر بالنزول والمشاركة بصوتهم: «الريس بيقول دايماً إن الشباب هما الأمل والمستقبل علشان كدا لازم كلنا ننزل ونشارك لأن ده تعبير عن حبنا لمصر».

«أمل»: قررت أشارك فى الانتخابات لأن ده إحساس بالفخر والمسئولية

وعبرت «أمل»، طالبة بالصف الثالث الثانوى، عن فرحتها ببلوغ سن الـ18 منذ عدة أشهر ما يؤهلها للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية لأول مرة: «إحساس بالفخر والمسئولية إنى أشارك بصوتى فى الانتخابات.. وقررت أنزل مع أصحابى ونخليه يوم مختلف نفتكره دايماً»، مؤكدة أن حماستها للمشاركة فى التصويت جعلت أفراد أسرتها مهتمين بمتابعة أخبار المرشحين، وانتظار البرامج الانتخابية لكل منهم، فضلاً عن حرصهم جميعاً على تثقيف أنفسهم حول المفاهيم الانتخابية: «بنحاول نفهم سوا يعنى إيه رموز انتخابية وصمت انتخابى وغيرها من المصطلحات إللى بتتكرر قدامنا».

واتفق كل من «أحمد وأمل»، على إعطاء صوتهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه المرشح الوحيد الذى يستحق تأييدهم، حسب تعبيرهما، نظراً لما قدمه لمصر خلال فترة حكمه، من مشروعات قومية على رأسها تطوير ملف العشوائيات، الذى بفضله تغيرت حياتهم من العيش فى الأماكن العشوائية الخطرة إلى المناطق الآدمية الآمنة، بالإضافة إلى ما قدمه السيسى من مبادرات رئاسية غيّرت حياة المصريين للأفضل كمبادرة «حياة كريمة»، ومبادرة «معاً لمحاربة الغلاء»، فضلاً عن مبادرة «100 مليون صحة» وغيرها: «يستحق صوتنا.. غيّر شكل مصر وحياتنا ومتأكدين أنه لسه عنده كتير يديه لمصر».