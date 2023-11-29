حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 29-11-2023 على الصعيدين المهني العاطفي

يقول خبراء الأبراج إن مولود برج السرطان إنسان طيب القلب، كثير الكرم، محب لعمله يحرص على إتقانه، لديه القدرة على تحمل المسؤولية في كل شيء بحياته، يتسم إيجابية مثل حبه لعائلته وحرصه على حمايتهم طوال الوقت، كما يسعى لتطوير نفسه من خلال إطلاعه على كل ماهو جديد في مجاله المهني.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 29-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للمواقع المتخصصة في الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 29-11-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء بأن تحاول التقدم في تسير إليه من أهداف، ولا تيأس أو تستسلم حتى تمضي قدمًا في طريقك وتصل لما تحلم به طوال الوقت، ويحذرونك من تجاهل أي فرصة تساعدك على تحقيق تلك الأهداف.

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 29-11-2023 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فيوجهونك بأن تعمل على تقوية علاقتك بشريك حياتك طوال الوقت، وذلك حتى تعيش معه حياة هادئة مستقرة خالية من المشاكل، وإياك أن تنصت لمن يحاولون إثارة المشاكل بينك وبينه.