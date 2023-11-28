البابا تواضروس يستقبل المرشح الرئاسي فريد زهران

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، محمد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، والوفد المرافق له.

البابا تواضروس يؤكد أهمية المشاركة في الانتخابات

عبر قداسته عن أمنياته للمرشح الرئاسي بالتوفيق، مؤكدًا أهمية المشاركة في الانتخابات من قبل من لهم حق التصويت، الأمر الذي يسهم في بناء الوطن.

البابا يستقبل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

وكان البابا تواضروس الثاني قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، والوفد المرافق له.

عبر قداسته عن أمنياته للمرشح الرئاسي بالتوفيق، معربًا عن سعادته بوجود تنافس ديمقراطي في الانتخابات المقبلة.