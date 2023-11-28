البابا تواضروس يستقبل رئيسة المجر: مصر مثال للتعايش بين المسلمين والمسيحيين

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، السيدة كاتالين نوڤاك، رئيسة جمهورية المجر، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها الحالية لمصر.

خلال اللقاء، أعربت رئيسة المجر عن سعادتها بلقاء قداسة البابا، مشيرة إلى زيارة قداسته للمجر واستقبالها لقداسته في القصر الجمهوري، كما أشارت لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لها أمس، ولقائهما معا للمرة الأولى، ووصفت اللقاء بأنه كان إيجابيًّا حيث دار خلاله حوار طويل كشف عن توافق كبير في وجهات النظر في القضايا التي تناولها حديثهما.

وأعربت رئيسة المجر عن انبهارها بالحضارة المصرية والآثار الفرعونية التي شاهدتها أمس، وأشادت بالعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وبدور قداسة البابا تواضروس الثاني في دعم التقارب بين المسلمين والمسيحيين، معربةً عن دعمها لهذا التقارب.

وأكدت سعي بلادها إلى المساهمة في إحلال السلام في كل المناطق التي تشهد حروب ولا سيما ما يحدث في غزة، وشددت على رفضها لكل أشكال الحرب والعنف والاعتداء على الآخر.

وعلق قداسة البابا: «إننا هنا في مصر نعيش في محبة حقيقية مع أخوتنا المسلمين، وعلاقتنا طيبة وقوية جدًا بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وكل المؤسسات الإسلامية وبالحكومة والمسؤولين».

وأضاف موجهًا حديثه للسيدة نوڤاك: «إنك لو مشيتِ في أي شارع في مصر لن تستطيعي التفرقة بين المسلم والمسيحي، سوى أن المسلم يصلي في المسجد والمسيحي يصلي في الكنيسة». وختم قداسة البابا حديثه: «أن هذا الوضع تميز مصر عن أي دولة في منطقة الشرق الأوسط».

عقب اللقاء، توجهت رئيسة المجر برفقة قداسة البابا تواضروس لزيارة الكاتدرائية المرقسية الكبرى، إذ استمعت إلى شرحٍ عنها، ثم انتقلت لزيارة الكنيسة البطرسية وتعرفت على تاريخها وتفاصيل الحادث الإرهابي الذي تعرضت له نهاية عام 2016 كما زارت مزار الشهداء بالكنيسة، وأشعلت الشموع أمام الأيقونات في الكنيسة والمزار، والتقت مجموعة من مصابي الحادث الإرهابي الذين استضافتهم دولة المجر لفترة لتلقي العلاج هناك، وأجرت حديثًا وديًا مع إحدى العاملات بالكنيسة.