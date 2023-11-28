المستشار محمد فوزي: موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الثوابت المصرية في القضية الفلسطينية واضحة؛ لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا لتهجير الفلسطينيين إلى أي مكان وخصوصا إلى سيناء.

الرئيس لديه اقتراحات عديدة بشأن غزة

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس كان يتحدث في حضور دول مثل فرنسا وبلجيكا بمقترحات متعددة، الشاهد من هذه المقترحات هو وجود حلول متعددة، وهذا ما يجب أن نتوقف عنده، أن القصف والترويع والتهجير والحصار الخانق للفلسطينيين ليس هو الحل، إنما توجد حلول عديدة تحقق مصالح الأطراف كلها، ولا بد من النظر إلى تصريحات الرئيس بهذا الشكل.

نمد يد العون للأشقاء في فلسطين

وأوضح أن توجيه الحملة بالتبرع للأشقاء في غزة بمجرد بدء الأزمة كان توجيها من المرشح نفسه، ويتسق مع كل الخطوات التي اتخذت في المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن القضية الانتخابية لا تشغل الأولوية بالنسبة لمصر فيما يتعلق ببرنامج مرشحنا، نحن مهتمون أكثر بالقضية الفلسطينية والحفاظ على الفلسطينيين على أرضهم، وبالتالي نمد لهم يد العون.

70% من إجمالي ما دخل غزة من المساعدات مصرية

وتابع أن الحقيقة أن 70% من إجمالي ما دخل غزة من المساعدات كان من مصر والمصريين، حيث استقبلت غزة نحو 12 ألف طن مساعدات، منها 8400 طن من مصر، نقلتها 1300 شاحنة، لمن يقول إن المعبر كان مغلقا، المعبر لم يغلق، ووجدنا أكبر مسؤول أممي في العالم؛ الأمين العام للأمم المتحدة، وقف على المعبر ولم يتمكن من التقدم خطوة واحدة، هذه كلها رسائل.