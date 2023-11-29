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زوجة أقدم أسير فلسطيني تناشد مصر بالتوسط للإفراج عنه: معتقل منذ 43 سنة

كتب:

محمد عزالدين
04:28 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
نائل البرغوثي

نائل البرغوثي

ناشدت إيمان البرغوثي، زوجة أقدم أسير فلسطيني، نائل البرغوثي، والذي قضى 43 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، السلطات المصرية بالتوسط لدى الاحتلال للإفراج عن زوجها في إطار مفاوضتها مع الاحتلال للإفراج عن مزيد من الأسرى.

نعتمد على مصر في دعم القضية الفلسطينية ونحبها ونقدر مجهودها

وواصلت البرغوثي، في مداخلة تليفونية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «نعتمد على مصر في دعم القضية الفلسطينية ونحبها ونقدر مجهودها، وزوجي نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم ومعتقل منذ 43 سنة، وتزوجته فقط وعاش معي عامين ونصف وقضى بقية عمره في السجون الإسرائيلية وبلغ الآن من العمر 66 سنة».

وواصلت: «تزوجت نائل سنتين ونصف، واُعْتُقِل حوالي 43 سنة، ووالده ووالد زوجي توفوا وهو في الأسر»، لافتة إلى أن الاحتلال يمنعها من زيارة زوجها منذ ستة أشهر، قائلة: «الاحتلال يمنعنا من زيارة زوجي، ومنذ 6 أشهر لم أره».

مصر قوية والاحتلال يخشاها

أردفت: «مصر قوية والاحتلال يخشاها، ونريد أن نعمل سويا من أجل فلسطين وزوجي نائل البرغوثي ومصر تستطيع التوسط لإخراج زوجي نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم».

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