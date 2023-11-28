«العبادلة»: ننقل جرائم الاحتلال للعالم رغم تعرضنا للتنكيل والاستهداف

ممارسة الصحافة فى غزة لا تخلو من المعاناة، وفق الصحفى الحر وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين توفيق العبادلة، موضحاً أنه على مدار 49 يوماً منذ بداية العدوان الإسرائيلى فى 7 أكتوبر الماضى عايش الصحفيون استهداف المنشآت العامة والسكنية، وسقوط آلاف الشهداء والمصابين، وهو ما كان يستوجب نقله للعالم رغم الثمن الذى يدفعه الصحفيون مقابل ذلك من قمع وتنكيل واستهداف.

ويقول «العبادلة»: مشاهد مأساوية نشاهدها كل لحظة لعائلة مُحيت من السجلات، لطفل وحيد ناجٍ من أسرته، لأب مكلوم على أطفاله، لأم تبحث عن أسرتها، عن عائلات أصبحت بلا مأوى ولا تعرف كيف ستواجه برد الشتاء القادم. وحتى بعد إعلان التوصل إلى اتفاق هدنة، ارتكب الاحتلال قبيل ساعات من بدايتها مجازر فى حق عائلات فلسطينية كاملة، ومنهم منازل الأغا وعائلة الشافعى ومنزل عائلة أبوشمالة، كما استهدف أراضى زراعية بدوار منازل المواطنين بدون سابق إنذار، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء الجدد وهو ما على الصحفى تغطيته بصورة مستمرة مما يمثل عبئاً نفسياً كبيراً.

الصحفى الفلسطينى.. شاهد على قمع جنود الاحتلال لوسائل الإعلام فى قطاع غزة

ويتابع خلال حديثه لـ«الوطن» إن استهداف الصحفيين أصبح من الأمور المعتادة، حتى إن كانوا يسيرون فى الطريق ولا يقومون بتغطية الأحداث، فلا يوجد أى مكان آمن سواء فى المستشفيات أو خلال تحركنا ميدانياً، فإننا نتعرض للقصف وهو ما حدث مع الزميل سعيد الطويل وهشام النواجحة، اللذين استشهدا بالقرب من مستشفى الشفاء، حيث كانا يمشيان بجانب أحد المنازل القريبة والتى تم استهدافها بدون سابق إنذار.

وأصبح المثل القديم «امشى جنب الحيط وقول يا رب استر» لا ينطبق على الصحفيين الفلسطينيين، ولا يمكن المشى فى وسط الطريق حتى لا نتعرض للقتل من قبل القناصة، أو البقاء فى منازلنا حتى لا تعرض للقصف، أصبحنا مهددين.

ويكمل «العبادلة» قائلاً: كأن القصف المستمر وارتقاء الآلاف الشهداء والمصابين لا يكفى قوات الاحتلال، بل أصبحت ترسل رسائل تهديد وإنذار مباشر للصحفيين بوقف التغطية الإعلامية وإلا يتم استهداف عائلته هو بنفسه، وهو ما تم بالفعل مع الزميل الصحفى الشهيد سارى منصور والمصور سليم حسونة، يمكن القول إن العاملين فى مجال الصحافة يواجهون الكثير من الأزمات والمخاطر.