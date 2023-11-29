«أوقاف سوهاج» تطلق الدرس المنهجي في 17 مسجدا بالمحافظة

نظمت مديرية أوقاف سوهاج، فعاليات الدرس المنهجي وفقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتفعيل الدور التوعوي لمديريات الأوقاف.

وقال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أن فعاليات الدرس المنهجي في محافظة سوهاج أقيمت في 17 مسجدا كبداية لانطلاق البرنامج.

خريطة مساجد الدرس المنهجي بسوهاج

وأضاف وكيل أوقاف سوهاج، أن خريطة مساجد فعاليات الدرس المنهجي تغطي مختلف مديريات المحافظة، على النحو التالي:

- مسجد العارف ببندر سوهاج

- مسجد الفرشوطى

- مسجد الحق طهطا

- مسجد الكبير بمركز المراغة

- مسجد أحمد فضل بمركز جهينة

_مسجد آل البيتببنى وشاح

- مسجد الغريزات

- مسجد محمد سليمان الصعيدى بمركز طما

-مسجد أبوخليفة ببندر جرجا

-مسجدالرضوان 2 ببندر سوهاج

-مسجد الكبير ببنى حميل

-مسجد العمرى بمركز أخميم

-مسجد شيخون بمركز أخميم

_مسجد على بن ابى طالب بمركز أخميم.

- مسجد آل هريدى بمركز جرجا.

- مسجد الرحمن الغرب بجزيرة شندويل

-مسجد السلام بمركز دار السلام.

_مسجد التوحيد بنجع طايع بمركز المراغة.