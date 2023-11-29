خريطة تخفيف الأحمال اليوم بالمحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدة شركات كهرباء ووحدات محلية قطع الكهرباء اليوم الأربعاء بالأماكن التابعة لها للصيانة الدورية لمحطات الكهرباء خلال الفترة الصباحية مع إخطار المواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي لتوفير مغذي بديل فترة الانقطاع خاصة بالمستشفيات والمخابز والمحال الخدمية.

خريطة قطع الكهرباء اليوم

وتنشر «الوطن» وفقا للوحدات المحلية بأماكن قطع الكهرباء خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء كالتالي،

_أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء عن عدة أماكن بمدينة بيلا، لإجراء الصيانة الدورية لشبكات الجهد المنخفض لهندسة كهرباء بيلا، للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وحدد أماكن قطع الكهرباء اليوم عن منطقتي المجاري، والفالوجا والمناطق التابعة لهم وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي اليوم لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 1 ظهراً.

أماكن قطع الكهرباء

_افادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج وفقا لإشارة هندسة كهرباء جرجا بفصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمدة 4 ساعات بعدة أماكن تابعة لها وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحا وحتى نهاية العمل بالاماكن والاكشاك المتأثرة بالصيانة في الواحدة ظهرا.

بينما كشفت عن أماكن قطع الكهرباء في الأماكن التابعة لأكشاك كهرباء

_كشك الحملة التعمير القبلي

_كشك التعمير البحري

_كشك السراج الشرقي

_كشك السراج الغربي

_كشك الجمعية الشرعية

_كشك محطة الصرف الصحي رقم 3.

فصل التيار الكهربائي اليوم

كشفت الوحدة المحلية برأس سدر

بمحافظة جنوب سيناء عن قطع التيار الكهربائي عن محطة مياه غرب النفق بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2ظهرا لأعمال الصيانة بمحطة المحولات بالسويس وحددت أماكن فصل الكهرباء بداية من كمين عيون موسى حتى وادي سدر والقرى السياحية التابعه لها.

فصل التيار الكهربائي

وتتأثر عدة أماكن بالمحافظات لتخفيف الأحمال حيث يتم فصل الكهرباء لمدة ساعة بالتبادل وفقا أحول تخفيف الأحمال بالوحدات المحلية بمختلف محافظات مصر عدا محافظتي البحر الأحمر وشمال سيناء.