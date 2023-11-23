خريطة قطع الكهرباء اليوم في المحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تتعرض عدة قرى ومراكز في المحافظات اليوم الخميس، لقطع الكهرباء للصيانة الدوري خلال الفترة الصباحية، وفقا لشركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بالصيانة الدورية.

وأهابت شركات الكهرباء بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اليوم بتوفير مغذٍ بديل فترة الانقطاع خاصة بالمستشفيات والمخابز والمحال الخدمية.

خريطة قطع الكهرباء اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع الكهرباء اليوم الخميس بعدة محافظات كالتالي،

_أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ قطع الكهرباء عن 8 مناطق بمركزي «كفر الشيخ، وبيلا» هي «محطة مجاري 7، وكنيسة السيدة العذراء مريم بسخا، ومعامل كلية الزراعة، وكلية الهندسة بسخاوالمناطق المجاورة، ومنطقة السقا، والمعادن، وحي الشهداء»، وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحاً وحتي الساعة 12 ظهراً، لمدة 3 ساعات، للقيام بإجراء أعمال الصيانة الدورية علي مغذي الكنيسة بلوحة توزيع كهرباء سخا.

وكذلك قطع الكهرباء عن قرية إبشان وتوابعها بمركز بيلا، لمدة 4 ساعات وحددت مواعيد قطع المياه من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، لصيانة مغذي قرية إبشان «لوحة توزيع بيلا الجديدة».

مواعيد قطع الكهرباء اليوم

كشف حي الجناين بمحافظة السويس عن قطع الكهرباء عن عدد من القرى بالقطاع الريفي الواقعة بنطاق الحي، اليوم الخميس، لإجراء أعمال الصيانة على أن يجرى إعادة التيار بعد الانتهاء من تلك الأعمال، وحدد أماكن فصل التيار الكهربائي بمناطق الهيشة والسيد هاشم ومنطقى الجبلايات وتوابعها والوحدات الصحية و الأفران والمدارس ومحطات الوقود ومواعيد فصل التيار الكهربائي بحي الجناين من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرا.

قطع الكهرباء بالمحافظات

كما يتم قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا بمختلف الأماكن بالمحافظات عدا محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء لتخفيف الأحمال على أن يتم ذلك بالتبادل بين الأماكن وفقا لجدول فصل التيار الكهربائي بكل وحدة محلية.