بدء الصمت الانتخابي للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024

بدأت منذ قليل، فى تمام الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الأربعاء فترة الصمت الانتخابى بالنسبة لمن هم فى خارج مصر والتى تتوقف فيها أنشطة الدعاية الانتخابية، لمرشحي الرئاسة في الخارج، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج التي من المقرر إجراؤها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الجمعة 1 ديسمبر وتنتهي الأحد 3 ديسمبر المقبل.

القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم.

الانتخابات تجري في 121 دولة

وتُجري العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة المقرر لكل دولة.