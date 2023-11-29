موعد مسابقة التربية والتعليم.. وشروط التقديم

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مسابقة لسد احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين، محددا موعد مسابقة التربية والتعليم في شهر يناير 2024 وتشمل 30 ألف معلم مساعد، بجانب العمل أيضا على إجراء مسابقة أخرى في يونيو لاستكمال العدد الخاص بالمسابقتين الماضيتين، والوصول للعدد بنهاية عام 2024 إلى 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة.

موعد مسابقة التربية والتعليم والشروط اللازمة للتقديم

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز التفاصيل عن موعد مسابقة التربية والتعليم والاشتراطات المنصوص عليها وفقا لقرارات مجلس الوزراء:

يشمل إعلان يناير الحاجة إلى 11,114 معلم مساعد فصل

يتضمن الإعلان الحاجة أيضا إلى 18,886 معلم مساعد مادة

المسابقة التي سيجرى الإعلان عنها في شهر يونيو المقبل تشمل الأعداد غير المُستوفاة من المُسابقتين الأولى والثانية وعددهم حتى تاريخه 23,232 معلم مساعد.

أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

يجب أن يكون المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم مصري الجنسية، ومحمود السيرة وحسن السمعة.

أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

ألا يزيد السن على 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

ألا يكون المتقدم سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره أو يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

التقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم.