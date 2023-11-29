«الأزهر» و«الإفتاء» يوضحان حكم الجمع بين الصلوات بسبب العمل: جائز بشروط

يلجأ بعض الموظفين أو طلاب الجامعات إلى الجمع بين الصلوات دون أدائها في موعدها، إلا أنَّ الشرع الحنيف حدد رخصة للمسلمين للجمع بين الصوات في بعض من الحالات ومن بينهما المرض والخوف والعذر والمطر.

حكم جمع الدكتور للجمع بين الصوات

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تلقى سؤالًا عبر صفحته الرسمية ونصه:«هل يجوز جمع الصلوات بسبب طبيعة العمل»، وهو ما أجاب عليه الشيخ أمير عبدالعال من علماء الأزهر الشريف.

هل يحق للطالب الجمع بين الصوات؟

وقال «عبدالعال» إنَّه يجوز شرعًا جمع الصلوات بسبب طبيعة العمل، كالطبيب الذي يشرع في عملية جراحية للمريض وتمتد العملية لساعات وقد تصل إلى وقت المغرب، وفي ذلك الحالة يحق له الجمع بين صلاة الظهر والعصر جمع تقديم.

وأوضح أنًه أيضًا يجوز للطالب الجمع بين الصلوات إذا كانت المحاضرة تستغرق ساعتين أو ثلاثة وستضيع معها إحدى الصلوات، فيجوز للطالب الجمع في ذلك الحالة، مطالبًا الجميع بضرورة المحافظة على الصلاة في أوقاتها إذا استطاعوا، وعدم جعل الجمع بين الصوات عادة يومية لأنه أمر غير جائز.

حكم الجمع بين الصلوات بسبب العمل

وفي هذا السياق، وردت إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحاتها الرسمية على موقعها الإلكتروني ونصه: «أنا أضطر إلى جمع الصلوات جمع تأخير بسبب ظروف عملي؛ إذ أنني أعمل طبيبًا وأدخل العمليات قبل صلاة الظهر ولا أخرج إلا بعد العصر، فهل يجوز لي الجمع؟ وهل يلزم أن أنوي جمع التأخير في وقت الصلاة الأولى؟ وهل إن فصلت بين الصلاتين بفاصل تبطل الصلاة؟».

وقالت دار الإفتاء حول حكم جمع الصلوات بسبب طبيعة العمل، إنَّ علاج المريض من الأعذار التي تبيح للطبيب الجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى ذلك، خاصة إذا خشي الضرر على حياة المريض، والسبب في ذلك يرجع إلى أنَّ الحافظ على النفس من الضروريات.

وأضافت «الإفتاء» أنَّ الطبيب الذي يقضي وقته كله في غرفة العمليات بسبب عمله، فيجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أيٍّ منهما، وكذلك بين صلاتي المغرب والعشاء، من غير قصر الصلاة، ولا حرج عليه.

وأوضحت الإفتاء أنَّه يجب على الطبيب أن يراعي الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما في حال إذا أراد التأخير، فضلًا عن مراعاة عدم وجود فاصل كبير بين الصلاتين.