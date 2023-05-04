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هل يجوز الجمع بين صلاتي العصر والمغرب؟.. «الإفتاء» توضح

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:39 م | الخميس 04 مايو 2023
الصلاة

الصلاة

شرع الله عز وجل رخص شرعية للمسلمين في أداء العبادات، ومن بين هذه الرخص هو الجمع بين الصلاة، والذي يكون في المرض أو السفر أو حالة الخوف الشديد أو التعذر عن أداء الصلاة، كانت تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا وكان نصه: «هل يجوز الجمع بين صلاتي العصر والمغرب؟».

وأجابت دار الإفتاء على سؤال: «هل يجوز الجمع بين صلاتي العصر والمغرب؟» خلال فيديو بثته الدار عبر الصفحة الرسمية على موقعها على «يوتيوب»، حيث أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء بأنه لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والمغرب، وعلى المسلم أن يصلي كل صلاة منهما بمفردها.

هل يجوز الجمع بين صلاتي العصر والمغرب؟

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ يجب على المسلم الذي لديه مواعيد أن يحاول أن يصلي العصر دون جمعه مع صلاة المغرب، قائلا: «الجميع بيكون بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ولكن لا يكون بين العصر والمغرب».

أدعية يجوز تردييها في صلاة العصر 

وتستعرض «الوطن» بعض الأدعية المأثورة عن بعض الصالحين و التي يجوز تردديها في صلاة العصر ومنها: 

- اللهم إني أسألك اليسر بعد العسرِ، والفرج بعد الكرب، والرخاء بعد الشدة، اللهم ما بِنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أَستغفرك وأتوب إليك.

- اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتي، ثم اذكر حاجتك.

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