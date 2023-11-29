عائد يصل إلى 19%.. تفاصيل أعلى شهادة من البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري أنواعاً عديدة من البرامج الادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية وقد تختلف التفاصيل والمميزات وفقاً لكل شهادة وتعتبر الشهادة البلاتينية بالعملة المحلية والتي تصل مدتها إلى 3 سنوات الأعلي الفترة الحالية من ناحية العائد الخاص بها وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي التابع للبنك.

تفاصيل الشهادة البلاتينية

كما أوضح الموقع أن يمكن للأشخاص الطبيعيين الحصول على الشهادة كما أن المدة الخاصة بها تصل إلى 3 سنوات وبالنسبة لسعر العائد يصل إلى 19% ويكون ثابت طوال مدة الشهادة فيما يستطيع العمل الاقتراض بضمان هذه الشهادات وذلك من خلال أي فرع من البنك الأهلي المصري ووفقاً للتعليمات السارية.

شروط الاسترداد

فيما يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات في ظل أن لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء كما يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.