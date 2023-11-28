عائد يصل إلى 27%.. تفاصيل شهادة «الأهلي فورا» الدولارية

يتيح البنك الأهلي المصري أنواعاً عديدة من الشهادات الادخارية بالعملة الأجنبية في ظل اختلاف العوائد الخاصة بالشهادات حسب كل شهادة، ومن ضمن تلك الشهادات شهادة تسمي «الأهلي فورا» والتي تصل المدة الخاصة بها إلى 3 سنوات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة الأهلي فورا الدولارية والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة الأهلي فورا

- يمكن للأفراد المصريون والأجانب البالغين والقصر الحصول على الشهادة.

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار أمريكي.

- تصل مدة القرض إلى 3 سنوات.

- وبالنسبة لسعر العائد يصل إلى 27% سنوياً.

- كما لا يستطيع العميل استيراد الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر.

- لا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

مميزات الشهادة

- الشهادة اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية الا لصالح البنك الأهلي المصري .

- تجدد تلقائيا في تاريخ استحقاقها وفقا للسعر المعلن ما لم يتم التوقف عن إصدار المنتج.