محافظ الغربية يتابع تجهيزات المقرات الانتخابية في كفر الزيات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، تجهيزات المقرات الانتخابية بمركز ومدينة كفر الزيات، مؤكدا أنّ المحافظة وأجهزة الدولة كافة، تؤدي دورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

مقر اللجنة الانتخابية للمغتربين

وتفقد المحافظ، مقر اللجنة الانتخابية للمغتربين بمقر هندسة ري قبلي في كفر الزيات، موجهًا بالانتهاء من أعمال الصيانة كافة باللجنة، وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، كما تفقد اللجنتين الانتخابيتين بمجلس مدينة كفر الزيات، ومنهما لجنة للمغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، ومقر اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الصحية الأولية بكفور بلشاي، موجهًا بتوفير سبل الراحة كافة، للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين

وشدد «رحمي» على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وإنهاء أعمال النظافة العامة كافة داخل وخارج اللجان، مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أنّ تكون جميع اللجان بالدور الأرضي، لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلًا عن توفير جميع وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضًا كراسي متحركة لهم.

وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أنّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع.