حكاية وطن.. نقلة نوعية في زيادة إلانتاج لتحسين كفاءة قطاع الطاقة

تقرير «حكاية وطن» الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن أزمة الكهرباء كانت إحدى أكبر الأزمات التي تواجهها الدولة قبل عام 2014، بسبب تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء وعدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة وعدم إنشاء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية إضافة إلي عدم كفاية الطاقة المولدة لتلبية احتياجات المواطنين مع عدم إحكام عملية تحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين.

التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة،

وأشار التقرير الي ان الدولة تبنت عام 2014 هدفًا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة، بالإضافة إلى تحديد برامج متابعة كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استثمار فائض الطاقة الكهربائية في الربط مع دول الجوار.

تحسين كفاءة قطاع الطاقة

وقال التقرير إن إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 بلغ حوالي 355 مليار جنيه، بحيث تضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مما حقق نقلة نوعية في زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.وبفضل الخطة الوطنية التي نفذتها الدولة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة

سد احتياجات محطات توليد الكهرباء

وأشارت التقرير الي ان وزارة الكهرباء تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطاع، بغرض سد احتياجات محطات توليد الكهرباء لافتا الي ارتفاع القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2012/2011 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجاوات إلى 58818 ميجاوات بحلول العام المالي 2021/2020.

تحديث شبكات النقل في مصر

اضاف التقرير ان وزارة الكهرباء قامت بتحديث شبكات النقل في مصر وامتدت من 2364 كيلومترًا بطول إجمالي لشبكة 500 كيلوفولت في عام 2014 إلى 6006 كيلومترات بطول إجمالي لشبكة 500 كيلوفولت بحلول نهاية عام 2020 و إضافة قدرات توليد (بخارية - دورة مركبة - محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) إلى 17 مشروعًا في الفترة 2022-2014 جديدًا بإجمالي قدرات 28676 ميجاوات من خلال تحويل محطات التوليد الغازية الست إلى دورات مركبة بإجمالي قدرات 2440 ميجاوات وإنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 17400 ميجاوات وإنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالي قدرات 5200 ميجاوات إضافة إلى مشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3636 ميجاوات.