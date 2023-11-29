رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تحطم طائرة عسكرية أمريكية بالقرب من سواحل اليابان.. بها 8 أفراد

كتب:

ماريان سعيد
10:25 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
طائرة أوسبري

طائرة أوسبري

تحطمت طائرة عسكرية أمريكية، اليوم، من طراز «أوسبري» قبالة السواحل اليابانية، تحديدا جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان، وكان على متنها 8 أشخاص، وفقا لخفر السواحل الياباني. 

وأعلنت ناطقة باسم خفر السواحل اليابانية لوكالة «فرانس برس»، أن خفر السواحل تلقى معلومات تفيد بتحطم طائرة عسكرية أمريكية في محيط جزيرة ياكوشيما موضحين أن الطائرة من طراز أوسبري.

وجود طاقم من 8 أشخاص في الطائرة

وأضافت الناطقة باسم خفر السواحل، أنهم علموا بوجود طاقم من 8 أشخاص في الطائرة، متابعين أنهم ليس لديهم معلومات إضافية في الوقت الحالي.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب تحطم طائرة عسكرية أمريكية أخرى من طراز أوسبري أيضا في أغسطس الماضي بشمال أستراليا، ما أدى إلى مقتل 3 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية من بين 23 شخصا كانوا فيها.

اقرأ المزيد:

تبادل طلابي بين الجامعة اليابانية بمصر و4 جامعات في اليابان

«الصحة» تتسلم سيارات نقل اللقاحات المبردة المقدمة من اليابان

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزر ريوكيو في اليابان

الولايات المتحدة توافق على بيع ست طائرات "في - 22 أوسبري" لإسرائيل

اليابان تطلب من واشنطن منع تحليق طائرة "أوسبري" فوق أراضيها مؤقتا
بقلم ماريان سعيد

محررة بجريدة الوطن مسؤولة عن تحرير وتنفيذ مقاطع الفيديوجراف.