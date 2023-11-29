تحطم طائرة عسكرية أمريكية بالقرب من سواحل اليابان.. بها 8 أفراد

تحطمت طائرة عسكرية أمريكية، اليوم، من طراز «أوسبري» قبالة السواحل اليابانية، تحديدا جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان، وكان على متنها 8 أشخاص، وفقا لخفر السواحل الياباني.

وأعلنت ناطقة باسم خفر السواحل اليابانية لوكالة «فرانس برس»، أن خفر السواحل تلقى معلومات تفيد بتحطم طائرة عسكرية أمريكية في محيط جزيرة ياكوشيما موضحين أن الطائرة من طراز أوسبري.

وجود طاقم من 8 أشخاص في الطائرة

وأضافت الناطقة باسم خفر السواحل، أنهم علموا بوجود طاقم من 8 أشخاص في الطائرة، متابعين أنهم ليس لديهم معلومات إضافية في الوقت الحالي.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب تحطم طائرة عسكرية أمريكية أخرى من طراز أوسبري أيضا في أغسطس الماضي بشمال أستراليا، ما أدى إلى مقتل 3 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية من بين 23 شخصا كانوا فيها.