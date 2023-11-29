تمويل يصل إلى 80%‏.. تفاصيل قرض البنك الزراعي بضمان الأوعية الادخارية

يتيح البنك الزراعي المصري مجموعة من القروض المتنوعة تتناسب مع جميع المواطنين، خاصةً العملاء الذين يمتلكون أوعية ادخارية داخل البنك، حيث يتيح البنك الزراعي فرصة للحصول على قرض بضمان شهادات الادخار أو الودائع أو حسابات التوفير.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل ومميزات الحصول على قرض بضمان الأوعية الادخارية من البنك الزراعي المصري والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الحصول على قرض بضمان الأوعية الادخارية

- يمكن للعميل الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير.

- تصل مدة التمويل إلى 10 سنوات يحد أقصي.

- يجب تجديد الوعاء الادخاري حتي نهاية مدة التمويل.

- تبلغ نسبة التمويل 80% من مدخرات العميل.

- يتم الحصول على القرض بدون ضامن.

- وبالنسبة لأسعار الفائدة تكون تنافسية.

- كما أن هناك سرعة في إجراءات منح القرض.

- إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

- إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

- يمكن الحصول على القرض بدون مصروفات إدارية.

المستندات المطلوبة

- يجب عند الذهاب للحصول على القرض إحضار مستند الوعاء الادخاري.

- تقديم طلب تمويل.

- إحضار بطاقة الرقم القومي.