الكشف على 1619 مريضا في قافلة علاجية مجانية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، تنظيم قافلة علاجية مجانية للمواطنين في قرية الجزاير التابعة لمركز جمصة.

الكشف على 1619 شخصا

وبحسب بيان صادر عن مديرية الصحة بالدقهلية، وجه الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الجزاير التابعة لمركز جمصة، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، إذ جرى توقيع الكشف الطبي على 1619 مريضًا.

وضمت القافلة العلاجية 11 عيادة، منها 5 متنقلة «2 باطنة، 2 أطفال، نساء، وتنظيم أسرة» والباقي داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray، وتم الكشف من خلال القافلة كالتالي «باطنة 238، أطفال 222، جراحة 194، جلدية 156، أسنان 150، رمد 123، أنف وأذن 190، عظام 207، نساء وتنظيم أسرة 139 حالة»

كما تم إجراء 222 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 92 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ89 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لها، وإصدار 9 قرارات علاج على نفقة الدولة.

استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى

من جهته، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة، على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة، 42 ندوة تثقيفية، و105 حالات استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم.