«شفاء الأورمان» تفوز بالجائزة الذهبية في القيادة المناخية لعام 2023

منحت مؤسسة رعاية صحية بدون ضرر، والشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء، مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان، جائزة القيادة المناخية الذهبية لعام 2023.

وجرى اختيار مستشفى شفاء الاورمان بالأقصر، ومنحها الشهادة الذهبية في التميز في القيادة المناخية لعام 2023 ضمن أفضل 13 منشأة صحية اُختيرت على مستوى العالم، وذلك ضمن مبادرة تحدي مناخ الرعاية الصحية، والتي تضم أكثر من 300 مؤسسة مشاركة تمثل أكثر من 22000 مستشفى في 40 دولة تلتزم بالعمل المناخي الفعال الذي يركز على المرونة وإزالة الكربون والقيادة.

أول مستشفى خضراء معتمدة

وصرح الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي للمسشتفى، بأن مستشفى شفاء الأورمان هي أول مستشفى خضراء معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمصر حاصلة على شهادة التميز الذهبية، كما أنها عضوًا بالشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء، وهو ما يؤكد «أننا مستمرون في الاتجاه الصحيح نحو مستشفى خضراء أكثر استدامة تراعي المنظور البيئي للعمليات التشغيلية داخل المستشفى».

زيادة الإجراءات المتعلقة بالبيئة الخضراء

ووجه محمود فؤاد ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لجميع العاملين بالمستشفى على هذه النجاحات القوية التي حققتها إدارة المستشفى، والذي يعكس اتجاه المستشفى وتماشيها مع رؤية مصر 2030 في تقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن المستشفى بصدد زيادة الإجراءات المتعلقة بالبيئة الخضراء المستدامة لتصبح أكثر استدامة.

البيئة الخضراء المستدامة

بدوره أشار د. بلال أحمد عبده، نائب مدير إدارة الجودة ومنسق المشروع، إلى أن هذا النجاح جاء بعد دراسة البصمة الكربونية للمستشفى عن عامي 2021 و2022 وإثبات التحسن الكبير في تقليل البصمة الكربونية للمستشفى، ونشر أبحاث عن تجربة المستشفى في مجلات عالمية، ومشاركة النجاحات والتطبيقات القوية التي نفذتها مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر في مجال البيئة الخضراء المستدامة.

رائدة في الحركة العالمية للصحة البيئية

وتعد مؤسسة (رعاية صحية بدون ضرر، والشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء)، منظمة دولية غير حكومية (NGO) تعمل على تحويل الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بحيث تقلل من بصمتها البيئية، وتصبح مرساة مجتمعية للاستدامة، ورائدة في الحركة العالمية للصحة البيئية والعدالة، وجرى إنشاؤها منذ أكثر من 25 عامًا بالولايات المتحدة الأمريكية.