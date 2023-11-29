وكيل «اقتصادية النواب»: الشعب المصري فوّض السيسي وسيدعمه في الانتخابات

قال النائب أحمد دياب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ آلاف المواطنين من أهالي محافظة الفيوم يتجمعون يوميًا في مؤتمرات وفاعليات لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أنّ هذه التجمعات تبعث البهجة وكأنّه العرس الديمقراطي بالفعل، فالجميع اجتمع وتجمّع على حب السيسي لتأكيد دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش مؤتمر جماهيري حاشد نظمه حزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، إنّ الجميع اتفق على أن يوجه رسالة للمرشح مضمونها «إحنا معاك يا ريس وفي ضهرك في أي وقت وأي قرار تاخده».

الشعب المصري فوّض السيسي مرارًا

وأوضح إنّ الشعب المصري سبق وتجمع بالملايين لتفويض عبد الفتاح السيسي في أكثر من واقعة وأكثر من قرار نظرًا لثقة الشعب المصري فيه وفي حكمته، وقيادته الحكيمة، وعلى استعداد لتفويضه مرارًا وتكرارًا، وسيكون التفويض هذه المرة في صناديق الاقتراع.

الكل يضحي في سبيل نهضة مصر

ولفت إلى أنّ المصريين على أتم الاستعداد للتحمل والوقوف صفًا واحدًا خلف السيسي مهما حدث خصوصًا في انتخابات الرئاسة، في سبيل نهضة الدولة المصرية التي آمنوها عليها قبل 9 سنوات، قائلًا «فيه حوالي 7 آلاف مواطن وصلوا النهاردة يقولوا للريس إحنا معاك وفي ضهرك مفيش حاجة تانية نقولها».

السيسي أب للمصريين

وأشار إلى أنّ الشعب المصري يعتبر السيسي وينظر له على إنّه أبو العائلة المصرية، لذلك يتجمهرون بالملايين سواء دعاهم لتفويضه أو لم يدعوهم، موضحًا إنّهم ينتظرون ترجمة ذلك في صناديق الاقتراع خلال أيام 10، و11، و12 ديسمبر القادم.

سنطلب منه التنمية الصناعية

وكشف إنّ أول طلب سيطلبه من المرشح عبد الفتاح السيسي فور فوزه في الانتخابات الرئاسية، سيكون البدء في مسيرة التنمية الصناعية، والتوجه إليها بصورة أكبر، فقد أنجزنا الكثير في التنمية الزراعية، والقرى الريفية، وما نحتاج إليه الآن هو تنمية صناعية قوية تضع مصر على خريطة العالم في الصناعة، وهو الأمل لكي نطفو ونصبح في مصاف الدول المتقدمة.