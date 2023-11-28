«الزراعة» تصدر 7 توصيات مهمة لزيادة إنتاجية القمح

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الانتهاء من زراعة محصول القمح قبل العاشر من ديسمبر المقبل، حتى يستوفي القمح احتياجاته من الدفء، قبل البرودة العالية في الشهرين المقبيلن؛ إذ تتسبب البرودة الشديدة في الإصابة بالأمراض والآفات الزراعية.

وذكر مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك 7 توصيات يجب أخذها في الاعتبار، خلال تلك المرحلة من زراعة القمح، تتوقف عليها الأنتاجية نهاية العام، كالتالي:

توصيات مهامة يجب أخذها في الاعتبار عند زراعة القمح

1 - الالتزام بالخريطة الصنفية للقمح، حتى لا يحدث خطأ في الزراعة.

2 - الزراعة بتقاوي معتمدة من الجمعية الزراعية أو الشركات.

3 - الزراعة على مصاطب في أراضي الوادي والدلتا، عدا المناطق المتأثرة بالأملاح، مع إضافة سلفات النشادر أو النترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان، كجرعة تنشيطية مع الزراعة.

4 - الالتزام بموعد رية المحاياة «رية الشتوية»، بعد حوالي من 21 إلى 25 يوما من الزراعة، بحيث لا تتأخر عن 30 يوما على أعلى تقدير، إلا في حالة سقوط الأمطار الغزيرة، ثم استئناف الري بعد ذلك كل 25 يوما.

عدم تعطيش النباتات

5 - عدم تعطيش النباتات، خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وفي كل الأحوال يجب عدم الإسراف في مياه الري.

6 - إضافة 10 لترات حامض فسفوريك أو 3 إلى 4 كجم ماب أو منقوع سوبر الفوسفات، لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.

7 - عدم خلط مبيدات الحشائش إلا بتوصية أو تجربة؛ لأنها تتسبب في حدوث مشكلات كل موسم، واصفرار أطراف القمح أو توقف نموه وتعطله.