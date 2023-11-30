أجواء دافئة وانتعاشة سياحية مع بداية موسم الشتاء في أسوان

شهدت محافظة أسوان إقبالا سياحيا ملحوظا، خصوصا مع حالة الطقس المعتدل في المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة أمس، العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وقالت المرشدة السياحية يسرا محمد إن محافظة أسوان تشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من السائحين، حيث يتوافد الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بتجربة رحلات النايل كروز الممتدة على كورنيش النيل، الذي يستقطب السياح في الوقت نفسه تنطلق الرحلات السياحية إلى المعالم السياحية والمعابد.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» إن الجولات الخاصة برحلات النايل كروز تشهد زيارات متعددة بداية من المعالم السياحية بمدينة الأقصر ثم التحرك تباعا إلى إدفو شمال أسوان لزيارة معبد حورس وكذلك مدينة الكاب ثم تبحر جنوبا حتى يقضي الزوار أياما لاستكمال البرنامج.

زيارة معابد أسوان في مقدمتها معبد حورس

ومن أبرز المعابد التي يمكن زيارتها في أسوا معبد حورس الذي شيد في العصر البطلمي ويقع في مدينة إدفو، حيث يُعتبر هذا المعبد واحدًا من أشهر المعابد في العالم، وهو مكرس للإله حورس على الضفة الغربية لنهر النيل، ويعد ثاني أكبر المعابد في مصر من حيث الحجم، بعد معبد الكرنك.

معبد كوم أمبو

هو معبد آخر تنطلق إليه الرحلات النيلية في أسوان إذ يُعتبر واحدًا من أبرز المعالم السياحية في المحافظة، ويقع على الكورنيش في مدينة كوم أمبو ويضم المعبد أيضًا متحف التمساح، الذي يستقطب عددًا كبيرًا من السياح الراغبين في زيارته.

معبد فيلة

يعد من المعالم الأثرية الرائعة في أسوان وهو واحد من أهم المعالم الأثرية في العالم، وقد تم نقله إلى جزيرة أجيلكيا لإنقاذه من غرقه في مياه النيل.

غرب سهيل

تعتبر منطقة غرب سهيل واحدة من أجمل المناطق التي يمكن زيارتها في أسوان، حيث تتميز هذه المنطقة بجمال طبيعتها الخلابة ووجودها وسط النيل، بالإضافة إلى تميز بيوتها بألوان زاهية على ضفة النيل وسمة مميزة للبيوت النوبية.

معبد أبو سمبل

أما عن معبد أبو سمبل، فيقع أقصى جنوب محافظة أسوان ويعتبر من أشهر المعابد في العالم حيث يشهد واحدة من الظواهر الفريدة وهي تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني مرتين في العام، وتحديدًا في يومي 22 أكتوبر و22 فبراير.