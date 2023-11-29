الكشف على 133 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالمنيا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنيا، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 133 مريضًا من غير القادرين، بقرى عزبة محفوظ وعزبة الزهور وأبو هلال في مركز المنيا.

توفير سبل الدعم للمواطنين

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، إنه تم الكشف الطبي على 133 مريضًا من المواطنين بجميع التخصصات «صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك»، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

تحمل نفقات انتقال المرضى

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة كافة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

والجدير بالذكر، أنّ جمعية الأورمان بمحافظة المنيا، نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، منها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون في إجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم.