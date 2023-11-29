خبير في العلاقات الدولية: مصر أعادت القضية الفلسطينية إلى أجندة المجتمع الدولي

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية أن مصر تعيد القضية الفلسطينية إلى أجندة المجتمع الدولي بعد أن توارت عن الأنظار في السنوات الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

دفع ثمنها الأبرياء من المدنيين الفلسطنيين من النساء والأطفال

وأوضح خبير العلاقات الدولية خلال مكاملة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز» اليوم الأربعاء، أنّ الصراع الذي أدى إلى المواجهات بين حماس وجيش الإحتلال دفع ثمنها الأبرياء من المدنيين الفلسطنيين من النساء والأطفال، ولابد من إيجاد حلا جذريا لهذا الصراع من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش إلي جوار إسرائيل.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأشار إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين هو السياج الحقيقي الذي يوفر الأمن لإسرائيل ومواطنيها وليس منطق القوة والجدران العازلة وهدم المنازل، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة وهي مفتاح الأمن والاستقرار.