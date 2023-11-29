بعد إيقافها.. ماذا كانت تفعل المسيرات الأمريكية فوق غزة؟

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي لها البريجادير جنرال باتريد رايدر، أنها أوقفت تحليق الطائرات المسيرات فوق قطاع غزة خلال فترة الهدنة المؤقتة بين حركة المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وفق ما أفادت قناة القاهر الإخبارية، ما يثير التساؤل ماذا كانت تلك الطائرات الأمريكية تفعل فوق غزة؟.

لماذا كانت الطائرات الأمريكية تحلق فوق غزة؟

وبحسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، فإن الطائرات المسيرة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية كانت تحلق فوق قطاع غزة للمساعدة في في البحث عن المحتجزين الأمريكيين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية.

وهو ما أكده المتحدث باسم البنتاجون، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي: «امتثالًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لا نقوم حاليًا بعمليات الاستطلاع والمراقبة هذه، ولذلك تم إيقافها مؤقتًا في الوقت الحالي».

الاحتلال يخترق الهدنة

يأتي هذا في اليوم السابع من الهدنة المؤقتة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والذي خرقته الأخيرة أكثر من مرة.

إذ أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال خرقت خلال الأيام الثلاثة الماضية، الهدنة الإنسانية أكثر من مرة، مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرق مخيم المغازي، ما أدى الى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر، كما أصيب أيضا 7 مواطنين برصاص قوات الاحتلال، في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما تمنع قوات الاحتلال 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.