«الوطنية للانتخابات» تنشر 6 نماذج لتصاريح التغطية الانتخابية

أصدرَت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، 6 نماذج لتصاريح التغطية الانتخابية الصادرة عنها وجاءت كالتالي :

- متابع محلي.

- متابع دولي.

- متابع دبلوماسي.

- تغطية إعلامية محلية.

- تغطية إعلامية دولية.

- فئة VIP.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، في أيام 1 و2 و3 ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

وأكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ العملية الانتخابية ستجرى في خارج مصر داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بشأنها القرار رقم 27 لسنة 2023 والخاص بتحديد مقراتها وعناوينها.

أجهزة ماسح ضوئي لإدخال البيانات

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر وزارة الخارجية أجهزة ماسح إلكتروني، بحيث يتمّ استخدامها في إدخال بيانات الناخبين، وأنه بمجرد قيام الناخب بالتصويت يظهر للهيئة الوطنية بيانات الناخب لحذفه من انتخابات الداخل منعا لازدواجية التصويت.

كما أمدت الهيئة الوطنية السفارات في الخارج بصناديق الاقتراع بحيث سيكون هناك مشرف على كل صندوق على غرار الانتخابات في الداخل إذ تخصص قاضيا لكل صندوق لتأكّيد نزاهة وشفافية الانتخابات.