«البسوا شتوي».. الأرصاد تحذر سكان 3 مدن من برودة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، سكان 3 مدن من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ تشهد كل من «نخل- كاترين- سيوة»، انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة ليلا، بنحو 11-15 درجة فارق مع قيم الحرارة العظمي خلال النهار.

وأشار إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارا، ومع بداية ساعات الليل يسود طقس بارد وشديد البرودة، بسبب الطبيعة الجبلية والصحراوية في تلك المدن المصرية، لذا على سكان تلك المدن الحذر الشديد عند الخروج ليلا، وضرورة ارتداء ملابس شتوية ثقيلة بسبب انخفاض الحرارة، التي تستمر حتى شروق أشعة الشمس.

درجات الحرارة على 3 مدن مصرية

- نخل 21 8

- كاترين 17 7

- سيوة 24 9

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن درجات الحرارة في «نخل- وكاترين- وسيوة»، تنخفض بقيم كبيرة خلال الليل بسبب طبيعة تلك المناطق، وهي قيم مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة من فصل الخريف، وتزداد انخفاضا مع بداية أيام فصل الشتاء في 22 سبتمبر المقبل، لذا على سكان تلك المناطق ارتداء الملابس الثقيلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد والتعرض للبرودة الشديدة.