انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2023 لصفوف النقل.. تخصيص 10% من المادة

تنطلق اليوم الخميس امتحانات شهر نوفمبر 2023، لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، حيث تعقد الامتحانات بالمدارس، وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية وفي الأجزاء الذي درسها الطلاب في شهر نوفمبر.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، منع الغياب نهائيا لأي طالب أو طالبة، ويتم عقد الامتحان خلال اليوم الدراسي بما لا يؤثر على الدراسة، ولا يتم عقده في الحصة الأولى، مشددا على منع الانصراف من المدرسة قبل الانتهاء من اليوم الدراسي، ويتم تخصيص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023 ابتدائي

- يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات.

جدول الصفين الأول والإعدادي

- يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اللغة الإنجليزية وحاسب آلي.

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان علوم وتربية فنية.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان جبر وهندسة.

- يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان الدراسات والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة العربية والكيمياء.

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان الأحياء والتاريخ.

- يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان الرياضيات والجغرافيا.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولي للشعبتين.

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اللغة العربية وأحياء وفلسفة ومنطق.

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: جبر وحساب مثلثات وفيزياء وتاريخ.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات التطبيقية والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان كيمياء وعلم النفس والاجتماع.