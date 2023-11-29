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«الداخلية» تواصل توزيع المساعدات العينية على السيدات في القرى الأكثر احتياجًا

كتب:

محمد بركات
03:33 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الداخلية - أرشيفية

الداخلية - أرشيفية

تواصل وزارة الداخلية تنظيم عدة قوافل لتوزيع مساعدات عينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة، في المناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن (بني سويف - دمياط – الفيوم – الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - المنوفية)، بمناسبة حملة الـ (16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة) وفي إطار مبادرة (كلنا واحد - معك في كل مكان).

ويأتي ذلك تأكيدًا على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين.

ولاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة، مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع.

 

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بقلم محمد بركات