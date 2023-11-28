«الداخلية»: منح جميع نزيلات السجون زيارة استثنائية حتى 7 ديسمبر المقبل

أطلقت وزارة الداخلية عدد من المبادرات للسيدات، بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام.

حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، تقرر منح جميع النزيلات (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم 21/11/2023 حتى 7/12/2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

ونظمت الوزارة زيارات لعدد من المستشفيات لمشاركة السيدات المرضى والمحجوزات والمترددات على المستشفيات وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهن وإهدائهن بعض من الهدايا العينية.

كما تم زيارة عدد من دور استضافة وتوجيه المرأة وكذا دور رعاية المسنات وتوزيع هدايا عينية عليهن ، بالإضافة لإيفاد قوافل طبية بالتنسيق قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليهن وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية (20) سيدة من نزيلات دور رعاية المسنات رفقة مشرفيهم بمقر نادى الشروق لضباط الشرطة بالمعادي.

كما تقرر فتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على السيدات، بدءًا من يوم (25) نوفمبر ولمدة أسبوع مع صرف العلاج اللازم لهن بالمجان.