الطرق الصوفية تعقد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بعد قليل

يبدأ بعد قليل مؤتمر مشيخة الطرق الصوفية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمركز المؤتمرات في جامعة الأزهر الشريف.

أبرز الحضور في مؤتمر الطرق الصوفية

وأكد المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية أحمد قنديل، أن المؤتمر يحضره عدد كبير من قيادات ومشايخ الطرق الصوفية، ولفيف من كبار العلماء مشايخ الصوفية وعلى رأسهم الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء

مسيرة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

وكان المئات من مريدي الطرق الصوفية نظموا مسيرة من مسجد سيد صالح الجعفري لمسجد الحسين خلال الفترة الماضية من أجل تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما رفع عدد منهم صور الرئيس السيسي وأعلام مصر خلال المسيرة.

وفي سياق آخر، نظمت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وشيخ مشايخها، المؤتمر الصوفي، الذي يحمل عنوان التصوف الإسلامي نحو قيم محمدية كاملة وبالتعاون مع مؤسسة دار العرفان للدراسات الصوفية بدولة بنجلاديش، وبمشاركة دولية من السودان وإنجلترا.