«حماة الوطن» تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي غدا

تنظم أمانة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، غدا، بمركز التعليم المدني بالجزيرة بمحافظة الجيزة.

استراتيجية الدولة المصرية

قالت النائبة سماء سليمان، إن المصريين يدركون جيدا حجم الإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014، لافتة إلى أن الرئيس السيسي له رؤية خاصة في الأحداث الجارية، وقادر على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فهو أول من وضع استراتيجية للدولة المصرية حتى عام 2030، موجها جميع المؤسسات بالعمل على تنفيذها وتحقيق أهدافها.

بناء الإنسان والبنية التحتية

وأوضحت «سليمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية اتجهت للبناء بمفهومه الشامل من حيث بناء الإنسان والبنية التحتية والمؤسسات والتأسيس لنظم إدارية كاملة، بجانب بناء العلاقات مع الخارجية المتوازنة مع كل القوى الكبرى في العالم، مشيرة إلى أن المواطن المصري يدرجك جيدا ما يحدث حوله وسيقف بجانب بلاده دائما.

وأضافت وكيل لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر الجماهيري يهدف إلى دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والهدف الثاني من المؤتمر هو دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.