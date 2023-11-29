توضيح عاجل بشأن الخبز البلدي المدعم لجميع المواطنين بجنيه.. «هتصرف بكارت»

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق منظومة الكارت الذكي البديل لبطاقة التموين، لإتاحة صرف الخبز البلدي المدعم لجميع المواطنين غير المستحقين للدعم التمويني، يقترب من مراحل التطبيق.

كارت ذكي لصرف الخبز البلدي المدعم

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ هذه المنظومة ستتيح لأصحاب البطاقات التموينية، الحصول على الخبز المدعم من المخابز البلدية، بالإضافة إلى المواطنين غير المستحقين للدعم التمويني، من خلال كارت ذكي مسبق الدفع، يجري استخراجه من مكاتب البريد.

وأضافت المصادر، أنّ سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خلال الكارت الذكي سيكون جنيهًا واحدًا، بينما سيظل سعر رغيف الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية عند 5 قروش.

وأشارت المصادر إلى أنّ هذه المنظومة ستساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخبز في المخابز السياحية، التي تجاوزت 2 جنيه حاليًا، كاشفة أنّ مرحلة التطبيق ستكون بداية العام المقبل.