مواعيد العمل بالخط الثالث للمترو بعد مدها ساعة الخميس من كل أسبوع

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف» للنقل كايرو، المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، مواعيد العمل بالخط الثالث للمترو، بعد قرار مد ساعات العمل خلال أيام الخميس، لمدة ساعة واحدة، ليعمل حتى الواحدة صباحا، اعتباراً من الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 ولمدة شهر واحد، في إطار حرصها على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، في وسيلة تعتبر أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة وفق تقرير لها.

مواعيد العمل بالخط الثالث للمترو

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد العمل بالخط الثالث للمترو

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلي منصور في اتجاه الكيت كات 12:30 صباحاً.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلي منصور 1:05 صباحاً.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 10:30 مساء.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة 10:45 مساء.

- قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور 11:05 مساء.

- قيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة إلى عدلي منصور 11:10 مساء.

- تقابل آخر القطارات للخط الأول للمترو مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر في تمام الساعة 1:00 صباحا.

- تقابل آخر قطارات الخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة الواحدة صباحا.