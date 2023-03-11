ترتيب محطات مترو عدلي منصور.. 19 محطة على أربع مراحل

حددت شركة «آر. ايه. تى. بى» المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو «الخط الأخضر»، ترتيب محطات مترو عدلي منصور، موضحة أنه يوجد 19 محطة تم بناؤها على أربعة مراحل، مؤكدة أن جميع المحطات مكيفة ومزودة بسلالم متحركة ومصاعد، ويصنف الخط ضمن وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام.

ترتيب محطات مترو عدلي منصور

وأضافت الشركة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن ترتيب محطات مترو عدلي منصور هو الآتي:

المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى من محطات مترو عدلي منصور، 5 محطات، وهي العتبة وباب الشعرية والجيش وعبده باشا والعباسية.

المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية 4 محطات، وهي أرض المعارض والإستاد وكلية البنات والأهرام.

المرحلة الثالثة

تشمل المرحلة الثالث 4 محطات وهي هارون وهليوبوليس وألف مسكن ونادي الشمس.

المرحلة الرابعة

تشمل المرحلة الرابعة 6 محطات وهي النزهة وهشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب وهايكستيب وعدلي منصور.

مواعيد رحلات قطار الخط الأخضر الثالث

وأوضحت الشركة، أن موعد آخر قطار في الخط الأخضر الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 11:15 مساءا ومن محطة العتبة 11:55 مساءا، ومدة الرحلة من العتبة إلى عدلي منصور 37 دقيقة والعكس، بوقت بين القطارات 6.5 دقيقة من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 مساءاً، ووقت بين القطارات 11 دقيقة من الساعة 9 مساءاً حتى نهاية الخدمة.

ونوهت بأن هناك 15 محطة أخرى تحت الإنشاء، لإضافتها إلى الخط الأخضر الثالث، ستمر عبر مناطق جديدة تشمل الزمالك وإمبابة وجامعة الدول العربية.