الكشف على 810 حالات خلال قافلة طبية بالأقصر

أعلنت مديرية الصحة بالأقصر، أنه تم الكشف على 810 حالات من خلال قافلة طبية علاجية، انطلقت يومي الإثنين والثلاثاء في إدارة أرمنت بوحدة نجع العرب، تزامنا مع مبادرة 100 يوم صحة، بتوجيهات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

تخصصات القافلة

وشملت القافلة الطبية التخصصات، نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، الجلدية، الباطنة، الرمد، الجراحة العامة، والعظام، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل، والصيدلية، وتم الكشف العشوائي سكر وضغط واعتلال كلوي.

القوافل الطبية العلاجية بشكل أسبوعي

كما تنظم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، العديد من القوافل الطبية العلاجية بشكل أسبوعي بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.