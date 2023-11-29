 أمين الفتوى بدار الإفتاء يوجه نصيحة لزوج يحلف كثيرا بالطلاق: اهتم ببيتك

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة مفاده أن زوجها كثير الشجار معها ويحلف كثيرا بالطلاق؟

نصيحة للزوج عند الغضب

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «لا داعي لحلف الطلاق لأنه بلا قيمة، غير إنه يدفع كفارات وهذه نفع للفقراء، هذا الزوج محتاج أن يهتم ببيته وزوجته، والأولاد وتعليمهم لا علاقة لهم بهذه المشاكل، فلو كان يؤدب لا يكون بحلف الطلاق».

نصيحة للزوجة عند الغضب

وتابع شلبي: «على الزوجة أن تصبر وتتحمل وتتعامل بلطف، وهناك مبدأ قاله أهل الله وهو مبدأ التغافل، يعني لا نقف لبعض على الواحدة، ولكن هذا الكلام لا يعني الغفلة، كما أن النصيحة لها وقت معين، كما أنه على الزوجة أيضا أن تتخير الألفاظ المناسبة في الكلام منعا من المشكلات بينهما».